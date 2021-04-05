Недопустимо, чтобы в Молдове пропадали люди: Санду о похищении украинского судьи Чауса
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Молдовы Майя Санду заявила о недопустимости исчезновения людей в стране, потребовав незамедлительных действий от МВД и Службы информации и безопасности. Об этом она написала на своей официальной странице Facebook, передает УНН.
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“Недопустимо, чтобы в Республике Молдова пропадали люди, независимо от того, являются ли они гражданами Республики Молдова, доказана или нет их вина. Украинского судью Чауса, который находится на территории нашей страны с 2016 года, после обвинения властями Украины во взяточничестве в 150 тысяч долларов... увезли в неизвестном направлении. Требую незамедлительных действий от руководства МВД, главного учреждения, ответственного за обеспечение безопасности граждан, и Службы информации и безопасности для уточнения этого исчезновения иностранного гражданина на территории Республики Молдова”, — написала Санду.
Детали
3 апреля стало известно об исчезновении бывшего судьи Николая Чауса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Ростислав Кравец, ссылаясь на слова его жены. Он отметил, что в тот же день правоохранительные органы Молдовы начали расследование.
По состоянию на 5 апреля никакой информации о местонахождении скандального бывшего судьи нету. Адвокат Ростислав Кравец сообщил, что похитители Чауса на связь не выходили и никаких требований не выдвигали.