Санду двічі безуспішно намагалася зв'язатися із Зеленським через викрадення Чауса - ЗМІ

Деталі

Цю записку ЗМІ отримало від лідера однієї з молдовських партій та колишнього кандидата у президента Ренато Усатого. Він не розкрив своє джерело, але зазначив, що воно надійне.

У записці посла, яка була передана до Києва, вказується, що 9 квітня Шевченко провів зустріч у МЗС Молдови з державним секретарем Думітру Соколаном. Останній передав йому ноту, в якій Україну просили зняти дипломатичний імунітет з військового аташе українського посольства Сергія Сметанюка. У Молдові хотіли також провести обшук і пошук доказів в автомобілі посольства, який закріплений за Сметанюком.

Український посол пише про те, що Мая Санду намагалася кілька разів зв’язатися із Зеленським, але "це не вдалося не з вини молдавської сторони".

Шевченко розповів, що повідомив молдовську сторону про готовність організувати неофіційну зустріч у посольстві представників Молдови зі Сметанюком, але отримання ноти змінило ситуацію, тому він звернеться за інструкціями до Києва.

На думку українського посла, найбільші репутаційні та рейтингові втрати через викрадення Чауса несе саме президент Санду.

Вона не може вплинути на позицію правоохоронних органів, які досі перебувають під впливом колишнього президента Ігоря Додона.

"Складається враження, що політичні опоненти Майї Санду та їхні російські куратори цілеспрямовано завели президента Санду в ситуацію, коли вона повинна або взяти на себе політичну відповідальність за викрадення, або зайняти жорстку позицію щодо України", — пише Шевченко.

У зв’язку з цим посол радить для "покращення політичних позицій Маї Санду" негайно призначити представника України у спільній комісії для розслідування викрадення Чауса та провести першу зустріч такої комісії. Також він радить найближчим часом провести коротку розмову між Санду та Зеленським, у якій ще раз підтвердити позицію України про непричетність до викрадення судді.

У МЗС Молдови на запит ЗМІ заявили, що утримаються від коментарів. В українському посольстві повідомили, що єдина інформація, яку вони можуть поширити у ЗМІ, — це пресреліз розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з його молдовським колегою Ауреліу Чокоєм.

Доповнення

У серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса — слідство встановило, що суддя отримав хабар 150 тисяч доларів готівкою, з яких 80 тисяч сховав у дволітровій банці.

Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли — через суддівський імунітет. Згодом Чаус перестав зʼявлятися на допити в НАБУ, його оголосили в розшук. 6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Соломʼянський суд дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук у листопаді 2016 року, а за кілька місяців — 1 березня 2017 року — суддю затримали в Кишиневі.

3 квітня стало відомо, що у Молдові в Кишиневі викрали Миколу Чауcа, про це заявив його адвокат.

Санду вже доручила провести розслідування цієї справи. Своєю чергою глава МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.