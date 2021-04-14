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Санду дважды безуспешно пыталась связаться с Зеленским из-за похищения Чауса - СМИ

Санду дважды безуспешно пыталась связаться с Зеленским из-за похищения Чауса - СМИ

Киев  •  УНН

 • 31465 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. После похищения в Кишиневе украинского судьи Николая Чауса президент Молдовы Майя Санду дважды пыталась провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, но безуспешно. Об этом пишет издание NewsMaker со ссылкой на докладную записку посла Украины в Молдове Марка Шевченко, передает УНН.

Детали

Эту записку СМИ получили от лидера одной из молдавских партий и бывшего кандидата в президенты Ренато Усатого. Он не раскрыл свой источник, но отметил, что он надежный.

В записке посла, которая была передана в Киев, указывается, что 9 апреля Шевченко провел встречу в МИД Молдовы с государственным секретарем Думитру Соколану. Последний передал ему ноту, в которой Украину просили снять дипломатический иммунитет с военного атташе украинского посольства Сергея Сметанюка. В Молдове хотели также провести обыск и поиск доказательств в автомобиле посольства, который закреплен за Сметанюком.

Украинский посол пишет о том, что Майя Санду пыталась несколько раз связаться с Зеленским, но "это не удалось не по вине молдавской стороны".

Шевченко рассказал, что сообщил молдавскую сторону о готовности организовать неофициальную встречу в посольстве представителей Молдовы со Сметанюком, но получение ноты изменило ситуацию, поэтому он обратится за инструкциями в Киев.

По мнению украинского посла, самые большие репутационные и рейтинговые потери из-за похищения Чауса несет именно президент Санду.

Она не может повлиять на позицию правоохранительных органов, которые до сих пор находятся под влиянием бывшего президента Игоря Додона.

"Создается впечатление, что политические оппоненты Майи Санду и российские кураторы целенаправленно завели президента Санду в ситуацию, когда она должна или взять на себя политическую ответственность за похищение, или занять жесткую позицию в отношении Украины", - пишет Шевченко.

В связи с этим посол советует для "улучшения политических позиций Майи Санду" немедленно назначить представителя Украины в общей комиссии для расследования похищения Чауса и провести первую встречу такой комиссии. Также он советует в ближайшее время провести краткую беседу между Санду и Зеленским, в которой еще раз подтвердить позицию Украины о непричастности к похищению судьи.

В МИД Молдовы на запрос СМИ заявили, что воздержатся от комментариев. В украинском посольстве сообщили, что единственная информация, которую они могут распространить в СМИ, - это пресс-релизы разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с его молдавским коллегой Аурелиу Чокоем.

Дополнение

В августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса - следствие установило, что судья получил взятку в 150 тысяч долларов наличными, из которых 80 тысяч спрятал в двухлитровой банке.

Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли - из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск. 6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский суд разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев - 1 марта 2017 года - судью задержали в Кишиневе.

3 апреля стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили Николая Чауcа, об этом заявил его адвокат.

Санду уже поручила провести расследование этого дела. В свою очередь глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

Украинские Национальные Новости

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