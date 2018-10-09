Взрывы в Ичне: работники военной прокуратуры допрашивают охрану склада
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Сейчас на территории крупных складов боеприпасов Вооруженных сил Украины неподалеку от сел Дружба и Августовка под Ичней в Черниговской области работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Центрального региона. В настоящее время продолжаются допросы часовых военизированной охраны ВСУ, которые осуществляли непосредственную охрану территории хранения боеприпасов и других свидетелей происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"В настоящее время продолжаются допросы часовых военизированной охраны ВСУ, которые осуществляли непосредственную охрану территории хранения боеприпасов и других свидетелей происшествия. Уточняется нанесенный ущерб. Интенсивность взрывов уменьшилась", - говорится в сообщении.
Как отметил с места происшествия военный прокурор Центрального региона Украины, в ходе следствия также будут рассматриваться и другие версии взрыва, кроме диверсии. По имеющейся информации, версию теракта следствие также не исключает.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.