Вибухи в Ічні: працівники військової прокуратури допитують охорону складу

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Наразі на території великих складів боєприпасів Збройних сил України неподалік від сіл Дружба і Августівка під Ічнею в Чернігівській області працює група військових прокурорів на чолі з військовим прокурором Центрального регіону. На даний час тривають допити чатових воєнізованої охорони ЗСУ, які здійснювали безпосередню охорону території зберігання боєприпасів, та інших свідків події. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Військової прокуратури Центрального регіону України.