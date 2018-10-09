Вибухи в Ічні: працівники військової прокуратури допитують охорону складу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Наразі на території великих складів боєприпасів Збройних сил України неподалік від сіл Дружба і Августівка під Ічнею в Чернігівській області працює група військових прокурорів на чолі з військовим прокурором Центрального регіону. На даний час тривають допити чатових воєнізованої охорони ЗСУ, які здійснювали безпосередню охорону території зберігання боєприпасів, та інших свідків події. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Військової прокуратури Центрального регіону України.
"На даний час тривають допити чатових воєнізованої охорони ЗСУ, які здійснювали безпосередню охорону території зберігання боєприпасів, та інших свідків події. Уточнюються завдані збитки. Інтенсивність вибухів зменшилася", - сказано у повідомлені.
Як зазначив з місця події військовий прокурор Центрального регіону України, в ході слідства також будуть розглядатися й інші версії вибуху, крім диверсії. За наявною інформацією, версію теракту слідство також не відкидає.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.