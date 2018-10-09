Взрывы в Черниговской области: Президент поручил обеспечить эвакуированных всем необходимым
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в связи со взрывами в Черниговской области поручил обеспечить всем необходимым эвакуированных жителей окрестных сел и населенных пунктов и подчеркнул важность защиты людей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Любые потребности, помощь больным, детям - это сейчас должно быть нашим первым приоритетом", - подчеркнул Петр Порошенко, поручив главе Администрации Президента проверить пункты убежища эвакуированных и обеспечение их всем необходимым.
В пресс-службе также отметили, что председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям доложил Главе государства, что было эвакуировано население из 30 населенных пунктов в 16-тикилометровой зоне. Местным жителям оказана необходимая помощь, организовано питание. Также в этих н.п. организована охрана критической инфраструктуры, ограничено движение транспорта. Мобилизовано подразделения ГСЧС и спецтехнику для локализации последствий происшествия.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.