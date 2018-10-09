Вибухи на Чернігівщині: Президент доручив забезпечити евакуйованих всім необхідним

“Будь-які потреби, допомога хворим, дітям — це зараз має бути нашим першим пріоритетом”, — наголосив Петро Порошенко, доручивши Главі Адміністрації Президента перевірити пункти прихистку евакуйованих та забезпечення їх всім необхідним.

У прес-службі також відзначили, що Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій доповів Главі держави, що було евакуйовано населення з 30 населених пунктів у 16-тикілометровій зоні. Місцевим мешканцям надано необхідну допомогу, організовано харчування. Також у цих н.п. організовано охорону критичної інфраструктури, обмежено рух транспорту. Мобілізовано підрозділи ДСНС та спецтехніку для локалізації наслідків події.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.