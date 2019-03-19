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Ветслужба Латвии сообщила о новых вспышках АЧС

Киев • УНН

 • 9188 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. На прошлой неделе инспекторы продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) в Латвии констатировали семь новых случаев африканской чумы свиней (АЧС) в популяции кабанов, передает УНН со ссылкой на Delfi.

Ветслужба Латвии сообщила о новых вспышках АЧС

"АЧС выявлены у шести кабанов в Курсишской волости Салдусского края, а также у одного кабана в Рубской волости Салдусского края", - говорится в сообщении.

С начала 2019 года в Латвии АЧС была зафиксирована у 136 кабанов в 78 волостях 42 краев.

Также сообщается, что АЧС в Латвии была впервые обнаружена в июне 2014 года у трех кабанов, в нескольких метрах от границы с Беларусью.

Отметим, что в Украине также продолжают фиксировать новые вспышки АЧС. В прошлом году контролеры заявили о 145 случаях болезни, выявленных в разных регионах страны.

Эпидемия наносит колоссальные убытки украинским свиноводам.

При этом, по данным "Центра повышения эффективности в животноводстве", за семь лет владельцы хозяйств получили менее 1% от положенных денежных компенсаций.

С целью минимизации убытков фермеров от АЧС животноводы требуют от КМУ снизить или временно отменить налоги для свиноводов.

А депутат Сергей Тригубенко считает необходимым возобновление практики страхования от АЧС в Украине.

В Минагро с политиком согласны, однако пока так и не смогли предложить рабочий механизм страхования фермерств от риска эпидемии.

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