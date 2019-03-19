Ветслужба Латвії повідомила про нові спалахи АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Минулого тижня інспектори продовольчо-ветеринарної служби (ПВС) у Латвії констатували сім нових випадків африканської чуми свиней (АЧС) у популяції кабанів, передає УНН з посиланням на Delfi.
"АЧС виявлено у шести кабанів в Курсішській волості Салдуського краю, а також у одного кабана у Рубській волості Салдуського краю", - йдеться у повідомленні.
З початку 2019 року у Латвії АЧС була зафіксована у 136 кабанів у 78 волостях 42 країв.
Також повідомляється, що АЧС в Латвії була вперше виявлена в червні 2014 року у трьох кабанів, в декількох метрах від кордону з Білоруссю.
Відзначимо, що в Україні також продовжують фіксувати нові спалахи АЧС. У минулому році контролери заявили про 145 випадки хвороби, виявлені у різних регіонах країни.
Епідемія завдає колосальних збитків українським свинарям.
При цьому, за даними "Центру підвищення ефективності в тваринництві", за сім років власники господарств отримали менше 1% від грошових компенсацій, які їм мають надати.
З метою мінімізації збитків фермерів від АЧС тваринники вимагають від КМУ знизити або тимчасово скасувати податки для свинарів.
А депутат Сергій Тригубенко вважає за необхідне відновлення практики страхування від АЧС в Україні.
В Мінагро з політиком згодні, однак поки так і не змогли запропонувати робочий механізм страхування фермерств від ризику епідемії.