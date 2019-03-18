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АЧС: за семь лет владельцы хозяйств получили менее 1% компенсаций

Киев • УНН

 • 9951 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Украине не утихает африканская чума свиней (АЧС). Главной причиной распространения болезни является незащищенность промышленных производителей свинины – отсутствие компенсации за уничтоженных из-за АЧС свиней. Об этом в своем блоге написал генеральный директор ООО "Центр повышения эффективности в животноводстве" Николай Бабенко, передает УНН.

АЧС: за семь лет владельцы хозяйств получили менее 1% компенсаций

"За семь лет регулярной регистрации болезни в Украине хозяйствам из бюджета компенсировано за уничтоженных свиней менее 1% от их стоимости", - написал он.

Поголовье украинских свиней сокращается до 500 тысяч голов ежегодно, продолжил Бабенко.

"Но это сокращение происходит именно из-за экономической проблемы – убытков фермеров, а не из-за ветеринарной – Африканскую чуму свиней (АЧС). Хотя ее, так же как и первую, умалчивают, стараясь не замечать настоящие причины распространения этого заболевания в Украине", - подчеркнул он.

Напомним, по словам депутата Сергея Тригубенко, по состоянию на конец прошлого года государство осталось должно украинским свинарям 27 млн грн компенсаций за АЧС.

Также напомним, Украина сегодня скупает польскую свинину.

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