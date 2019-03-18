АЧС: за сім років власники господарств отримали менше 1% компенсацій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В Україні не вщухає африканська чума свиней (АЧС). Головною причиною поширення хвороби є незахищеність промислових виробників свинини — відсутність компенсації за знищених через АЧС свиней. Про це у своєму блозі написав генеральний директор ТОВ "Центр підвищення ефективності в тваринництві" Микола Бабенко, передає УНН.
"За сім років регулярної реєстрації хвороби в Україні господарствам з бюджету компенсовано за знищених свиней менше 1% від їхньої вартості", – написав він.
Поголів’я українських свиней скорочується до 500 тисяч голів щороку, продовжив Бабенко.
"Але це скорочення відбувається саме через економічну проблему – збитки фермерів, а не через ветеринарну – Африканську чуму свиней (АЧС). Хоча її, так само як і першу, замовчують, намагаючись не помічати справжні причини поширення цього захворювання в Україні", – підкреслив він.
Нагадаємо, за словами депутата Сергія Тригубенка, станом на кінець минулого року держава залишилася винною українським свинарям 27 млн грн компенсацій за АЧС.
Також нагадаємо, Україна сьогодні скупає польську свинину.