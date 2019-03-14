Украина скупает польскую свинину
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В январе-феврале 2019 года Украина импортировала 4,3 тыс. тонн свинины общей стоимостью 7,9 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.
Главным поставщиком свинины в Украине была Польша, с которой было завезено свинины на 4,7 млн долл.
Второе место в списке принадлежит Германии. В январе-феврале Украина завезла из Германии свинины на 1,5 млн долл.
На третьем месте - Дания. В январе-феврале Украина импортировала из Дании свинины на 829 тыс. долл.
В то же время, в прошлом месяце Украина поставила на экспорт всего 114 тонн свинины общей стоимостью 230 тыс. долл.
Заметим, что в Украине импорт свинины превышает экспорт в 25 раз.
Напомним, накануне Ассоциация животноводов Украина призвала Гройсмана остановить нелегальный импорт свинины в Украину . Ведь сегодня количество "серых" закупок системно возрастает, от чего страдает украинский производитель, убеждены в АЖУ.
По словам парламентария Сергея Тригубенко, так много свинины, как сейчас, мы не импортировали последние 4 года. Более того, такая ситуация привела к ощутимому удорожанию сала и свинины на внутреннем рынке.
А поскольку с АЧС наши контролеры справиться до сих пор не могут, то, по прогнозам специалистов, украинцам стоит готовиться к дальнейшему росту цен на продукцию свиноводства.