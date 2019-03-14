Україна скуповує польську свинину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У січні-лютому 2019 року Україна імпортувала 4,3 тис. тонн свинини загальною вартістю 7,9 млн дол. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.
Головним постачальником свинини в Україну була Польща, з якої було завезено свинини на 4,7 млн дол.
Друге місце у списку належить Німеччині. У січні-лютому Україна завезла з Німеччини свинини на 1,5 млн дол.
На третьому місці - Данія. У січні-лютому Україна імпортувала з Данії свинини на 829 тис. дол.
Водночас, минулого місяця Україна поставила на експорт всього 114 тонн свинини загальною вартістю 230 тис. дол.
Зауважимо, що в Україні імпорт свинини перевищує експорт у 25 разів.
Нагадаємо, напередодні Асоціація тваринників України закликала Гройсмана зупинити нелегальний імпорт свинини в Україну. Адже сьогодні кількість "сірих" закупівель системно зростає, від чого страждає український виробник, переконані в АТУ.
За словами парламентаря Сергія Тригубенка, так багато свинини, як зараз, ми не імпортували останні 4 роки. Ба більше, така ситуація призвела до відчутного подорожчання сала і свинини на внутрішньому ринку.
А оскільки з АЧС наші контролери впоратися досі не можуть, то, за прогнозами фахівців, українцям варто готуватися до подальшого росту цін на продукцію свинарства.