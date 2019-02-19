В Україні імпорт свинини перевищує експорт у 25 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У січні 2019 року Україна імпортувала 2,1 тис. тонн свинини загальною вартістю 3,8 млн дол. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.
Так, у січні 2019 року головним постачальником свинини в Україну була Польща. З Польщі Україна імпортувала свинини на 2 млн дол.
Друге місце у списку належить Німеччині. У січні Україна завезла з Німеччини свинини на 697 тис. дол.
На третьому місці - Данія. У січні Україна експортувала з Данії свинини на 534 тис. дол.
Водночас, минулого місяця Україна поставила на експорт всього 84 тонни свинини загальною вартістю 180 тис. дол.
Таким чином, імпорт свинини перевищує експорт у 25 разів.
Як писав УНН, у 2018 році в Україні через вірус АЧС було знищено майже 32 тис. голів свиней. Саме із цим пов’язана проблема нарощення імпорту свинини з-за кордону, кажуть фахівці.
Все це негативно позначається на ціні сала та свинини: на вітчизняних ринках ці продукти вже коштують дорожче, аніж в ЄС, наголошує депутат Сергій Тригубенко.
"...неспроможність контролюючих органів належно виконувати свої обов'язки та ефективно протидіяти АЧС призвела не лише до значних збитків українських фермерів - свинарів (вони досі не отримали від держави понад 27 млн грн компенсацій), але й до погіршення якості життя кожного українця, якому, у буквальному сенсі цього слова, дешевше скуштувати свинину за кордоном", - сказав він.