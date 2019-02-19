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В Украине импорт свинины превышает экспорт в 25 раз

В Украине импорт свинины превышает экспорт в 25 раз

Киев  •  УНН

 • 12222 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В январе 2019 года Украина импортировала 2,1 тыс. тонн свинины общей стоимостью 3,8 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.

Так, в январе 2019 года главным поставщиком свинины в Украине была Польша. Из Польши Украина импортировала свинины на 2 млн долл.

Второе место в списке принадлежит Германии. В январе Украина завезла из Германии свинины на 697 тыс. долл.

На третьем месте - Дания. В январе Украина экспортировала из Дании свинины на 534 тыс. долл.

В то же время, в прошлом месяце Украина поставила на экспорт всего 84 тонны свинины общей стоимостью 180 тыс. долл.

Таким образом, импорт свинины превышает экспорт в 25 раз.

Как писал УНН, в 2018 году в Украине из-за вируса АЧС было уничтожено почти 32 тыс. голов свиней. Именно с этим связана проблема наращивания импорта свинины из-за границы, говорят специалисты.

Все это негативно сказывается на цене сала и свинины: на отечественных рынках эти продукты уже стоят дороже, чем в ЕС, отмечает депутат Сергей Тригубенко.

"...несостоятельность контролирующих органов выполнять свои обязанности и эффективно противодействовать АЧС привела не только к значительным убыткам украинских фермеров - свиноводов (они до сих пор не получили от государства более 27 млн грн компенсаций), но и к ухудшению качества жизни каждого украинца, которому, в буквальном смысле этого слова, дешевле попробовать свинину за рубежом", - сказал он.

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