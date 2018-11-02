Страхование от рисков АЧС: в аграрном комитете ВР сделали заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Наличие программы компенсации свинохозяйствам потерь, вызванных африканской чумой свиней (АЧС), является практикой развитых стран. Об этом в комментарии УНН заявил заместитель главы аграрного комитета ВР Александр Бакуменко.
“На сегодня в Украине частному сектору возмещаются компенсации, связанные с АЧС, товаропроизводителям — нет. Поэтому идея хорошая, ее нужно и можно внедрять. Кроме того, в развитых странах такая практика существует”, — сказал он.
Вместе с этим нужно понимать, готово ли Правительство профинансировать внедрение данной программы, продолжил нардеп.
“Прежде нужно понимать, какие бюджетные деньги будут нужны для реализации программы, насколько бюджет готов ее профинансировать. Нужно сделать математические расчёты и после все проанализировать”, — подчеркнул политик.
Коллега Бакуменко по Парламенту, депутат Сергей Тригубенко, в свою очередь, считает, что к вопросу страхования агросектора от АЧС нужно привлекать частные страховые компании.
“Во-первых, государство должно продемонстрировать свою готовность сотрудничества с частными страховыми компаниями. При участии экспертов и фермеров следует разработать возможные пакеты страхования, которые по цене будут доступны, если не всем мелким хозяйствам, то хотя бы крупному свино-фермерскому бизнесу. Мотивировать нужно и самих аграриев идти путем страхования рисков”, — сказал он.