Страхування від ризиків АЧС: в аграрному комітеті ВР зробили заяву

"На сьогодні в Україні приватному сектору відшкодовуються компенсації, пов'язані з АЧС, товаровиробникам - ні. Тому ідея хороша, її потрібно і можна впроваджувати. Крім того, в розвинених країнах така практика існує", - сказав він.

Разом з цим потрібно розуміти, чи готовий уряд профінансувати впровадження даної програми, продовжив нардеп.

"Для початку потрібно розуміти, які бюджетні гроші будуть потрібні для реалізації програми, наскільки бюджет готовий її профінансувати. Потрібно зробити математичні розрахунки і після все проаналізувати", - наголосив політик.

Колега Бакуменка по парламенту, депутат Сергій Тригубенко, в свою чергу, вважає, що до питання страхування агросектора від АЧС потрібно залучати приватні страхові компанії.

"По-перше, держава повинна продемонструвати свою готовність співпраці з приватними страховими компаніями. За участю експертів і фермерів слід розробити можливі пакети страхування, які за ціною будуть доступні, якщо не всім дрібним господарствам, то хоча б великому свино-фермерському бізнесу. Мотивувати потрібно і самих аграріїв йти шляхом страхування ризиків", - сказав він.