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Венгрия выступает против расширения санкций на рф и выделения Украине помощи на 20 млрд евро

Венгрия выступает против расширения санкций на рф и выделения Украине помощи на 20 млрд евро

Киев  •  УНН

 • 9914 просмотра

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Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит расширение санкций ЕС против россиян и белорусов. Будапешт также выступает против выделения Украине пакета помощи в €20 млрд, считая это препятствием для мира.

Венгрия выступила против расширения санкций ЕС в отношении россиян и белорусов и выделения Украине предложенного ЕС пакета помощи на 20 млрд евро. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, которого цитирует представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Как заявил Сийярто, Венгрия не поддержит расширение санкций ЕС в отношении россиян и белорусов, поскольку необходимо дать время для мирных переговоров США и россии. Он раскритиковал Брюссель за поспешные решения, которые препятствуют мирным усилиям, и за нарушение собственных обязательств по энергетической безопасности перед Венгрией.

Мы не согласимся продлить санкции в понедельник - есть время до 10 марта. Еврокомиссия не выполнила обещание включить Венгрию в переговоры о возобновлении транзита украинского газа, пригласив взамен только Словакию и Украину. Они уже нарушили одну из четырех гарантий 

- сказал Сийярто.

Венгрия также выступает против выделения Украине 20 млрд евро помощи, который "направлен на усиление позиции Киева в переговорах, а не на толчок к миру".

Венгрия заблокировала введение санкций ЕС против главы рпц кирилла - Сийярто19.02.25, 13:21 • 107948 просмотров

Мы не будем поддерживать трату денег европейских налогоплательщиков на продолжение войны 

- добавил Сийярто.

Напомним

Европейский Союз снова хотел ввести санкции против предстоятеля русской православной церкви Кирилла, но этому помешала Венгрия.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
peter-siiyartoПетер Сийярто
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
bryusselБрюссель
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина

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