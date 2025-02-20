Венгрия выступает против расширения санкций на рф и выделения Украине помощи на 20 млрд евро
Киев • УНН
Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит расширение санкций ЕС против россиян и белорусов. Будапешт также выступает против выделения Украине пакета помощи в €20 млрд, считая это препятствием для мира.
Венгрия выступила против расширения санкций ЕС в отношении россиян и белорусов и выделения Украине предложенного ЕС пакета помощи на 20 млрд евро. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, которого цитирует представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети Х, передает УНН.
Детали
Как заявил Сийярто, Венгрия не поддержит расширение санкций ЕС в отношении россиян и белорусов, поскольку необходимо дать время для мирных переговоров США и россии. Он раскритиковал Брюссель за поспешные решения, которые препятствуют мирным усилиям, и за нарушение собственных обязательств по энергетической безопасности перед Венгрией.
Мы не согласимся продлить санкции в понедельник - есть время до 10 марта. Еврокомиссия не выполнила обещание включить Венгрию в переговоры о возобновлении транзита украинского газа, пригласив взамен только Словакию и Украину. Они уже нарушили одну из четырех гарантий
Венгрия также выступает против выделения Украине 20 млрд евро помощи, который "направлен на усиление позиции Киева в переговорах, а не на толчок к миру".
Венгрия заблокировала введение санкций ЕС против главы рпц кирилла - Сийярто19.02.25, 13:21 • 107948 просмотров
Мы не будем поддерживать трату денег европейских налогоплательщиков на продолжение войны
Напомним
Европейский Союз снова хотел ввести санкции против предстоятеля русской православной церкви Кирилла, но этому помешала Венгрия.