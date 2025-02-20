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Угорщина виступає проти розширення санкцій на рф та виділення Україні допомоги на 20 млрд євро

Угорщина виступає проти розширення санкцій на рф та виділення Україні допомоги на 20 млрд євро

Київ • УНН

 • 24718 перегляди

Петер Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає розширення санкцій ЄС проти росіян і білорусів. Будапешт також виступає проти виділення Україні пакету допомоги в €20 млрд, вважаючи це перешкодою для миру.

Угорщина виступила проти розширення санкцій ЄС щодо росіян і білорусів та виділення Україні запропонованого ЄС пакету допомоги на 20 млрд євро. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, якого цитує речник угорського уряду Золтан Ковач в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Як заявив Сіярто, Угорщина не підтримає розширення санкцій ЄС щодо росіян і білорусів, оскільки необхідно дати час для мирних переговорів США і росії. Він розкритикував Брюссель за поспішні рішення, які перешкоджають мирним зусиллям, і за порушення власних зобов’язань щодо енергетичної безпеки перед Угорщиною.

Ми не погодимося продовжити санкції в понеділок - є час до 10 березня. Єврокомісія не виконала обіцянку включити Угорщину в переговори про відновлення транзиту українського газу, запросивши натомість лише Словаччину та Україну. Вони вже порушили одну з чотирьох гарантій 

- сказав Сіярто.

Угорщина також виступає проти виділення Україні 20 млрд євро допомоги, який "спрямований на посилення позиції Києва в переговорах, а не на поштовх до миру".

Угорщина заблокувала введення санкцій ЄС проти глави рпц кирила - Сійярто19.02.25, 13:21 • 108219 переглядiв

Ми не підтримуватимемо витрачання грошей європейських платників податків на продовження війни 

– додав Сіярто.

Нагадаємо

Європейський Союз знову хотів ввести санкції проти предстоятеля російської православної церкви кирила, але цьому завадила Угорщина.

Павло Башинський

Павло Башинський

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