Угорщина виступає проти розширення санкцій на рф та виділення Україні допомоги на 20 млрд євро

Угорщина виступила проти розширення санкцій ЄС щодо росіян і білорусів та виділення Україні запропонованого ЄС пакету допомоги на 20 млрд євро. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, якого цитує речник угорського уряду Золтан Ковач в соцмережі Х, передає УНН.

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Як заявив Сіярто, Угорщина не підтримає розширення санкцій ЄС щодо росіян і білорусів, оскільки необхідно дати час для мирних переговорів США і росії. Він розкритикував Брюссель за поспішні рішення, які перешкоджають мирним зусиллям, і за порушення власних зобов’язань щодо енергетичної безпеки перед Угорщиною.

Ми не погодимося продовжити санкції в понеділок - є час до 10 березня. Єврокомісія не виконала обіцянку включити Угорщину в переговори про відновлення транзиту українського газу, запросивши натомість лише Словаччину та Україну. Вони вже порушили одну з чотирьох гарантій - сказав Сіярто.

Угорщина також виступає проти виділення Україні 20 млрд євро допомоги, який "спрямований на посилення позиції Києва в переговорах, а не на поштовх до миру".

Угорщина заблокувала введення санкцій ЄС проти глави рпц кирила - Сійярто

Ми не підтримуватимемо витрачання грошей європейських платників податків на продовження війни – додав Сіярто.

Нагадаємо

Європейський Союз знову хотів ввести санкції проти предстоятеля російської православної церкви кирила, але цьому завадила Угорщина.