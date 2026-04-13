Венграм следует предоставить права меньшинств в Украине - Мадьяр
Киев • УНН
Лидер партии Tisza Петер Мадьяр заявил о необходимости предоставления прав венграм в Украине. Политик планирует встречу с Зеленским для налаживания отношений.
Лидер новой правящей партии Венгрии Tisza и вероятный будущий премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что венграм следует предоставить права нацменьшинств в Украине. Об этом Мадьяр заявил во время пресс-конференции, передает УНН.
Венгрия стремится наладить союзнические, а по возможности и дружеские отношения со всеми соседними странами, в том числе и через венгерские меньшинства, проживающие за рубежом. Это касается Украины, Сербии и всех других стран
По его словам, он встретится с Зеленским, и они "наладят отношения".
Украина является жертвой этой войны, она имеет право защищать свой суверенитет. Венграм следует предоставить права меньшинств
Партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром одерживает победу на парламентских выборах в Венгрии и будет иметь достаточное количество мандатов для формирования конституционного большинства.
Лидер новой правящей партии Венгрии Tisza и вероятный будущий премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом рф владимиром путиным, если этого потребует ситуация.