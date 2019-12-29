Большой обмен: самолет с освобожденными украинцами ожидают в "Борисполе" в 20:00

Так, прибытие 76 освобожденных украинцев, которые содержались в ОРДЛО, родные и журналисты ожидают в 20:00 в аэропорту "Борисполь".

Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось - с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев, которых удерживали в ОРДЛО.

В рамках обмена содержащимися освобождены 12 украинских военных.

Как сообщал УНН ранее, в аэропорт "Борисполь" приехали автобусы с родными освобожденных украинцев, которые содержались в ОРДЛО.