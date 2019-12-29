Великий обмін: літак зі звільненими українцями очікують у "Борисполі" о 20:00
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Літак зі звільненими українцями, яких утримували в ОРДЛО, чекають в аеропорту «Бориспіль» о 20:00, передає кореспондент УНН.
Так, прибуття 76 звільнених українців, які утримувалися в ОРДЛО, рідні та журналісти очікують о 20:00 в аеропорту “Бориспіль”.
Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.
Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.
У рамках обміну утримуваними звільнено 12 українських військових.
Як повідомляв УНН раніше, в аеропорт “Бориспіль” приїхали автобуси з рідними звільнених українців, які утримувалися в ОРДЛО.