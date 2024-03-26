В Житомирской области на границе с беларусью строят дополнительные укрепления

На границе с Беларусью В Житомирской области продолжается строительство дополнительных оборонительных сооружений. Об этом в Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, пишет УНН.

Детали

Глава ОВА отметил, что развитие глубокоэшелонированной системы обороны на границе Житомирщины с Беларусью продолжается с 2022 года.

Отмечается, что в тесном сотрудничестве с военным командованием построены долговременные огневые позиции из армированного железобетона, установлены инженерные заграждения: противотанковые рвы, минные поля, зубы дракона.

Сейчас продолжается возведение дополнительных фортификационных сооружений для защиты нашей границы. Несмотря на переменчивую погоду строители не прекращают копать рвы и ходы сообщения и устанавливать бетонные сооружения для защиты воинов Вооруженных сил Украины, - добавил Бунечко.

Напомним

Как ранее сообщало Минобороны Украины инженерные работы по укреплению оборонительных рубежей ускоряются, привлекая новые силы и технические возможности, благодаря благоприятным погодным условиям и выделенным правительством необходимым средствам.