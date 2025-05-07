В Запорожье спасатели вытащили мужчину из-под завалов после атаки рф
Киев • УНН
В Запорожье спасатели достали из-под завалов мужчину после российской атаки. Пострадавшему оказывается медицинская помощь, город был атакован более 15 "шахедами".
В Запорожье спасатели достали из-под завалов мужчину. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, пострадавшему оказывается "вся неотложная помощь медиков".
Ранее стало известно, что российские войска атаковали объект инфраструктуры в Запорожье. По предварительным данным, город атаковали более 15 "шахедов".
Напомним
Вечером во вторник, 6 мая, армия рф атаковала Запорожье. В городе повреждены здания, под завалами могут быть люди. В результате вражеской атаки в одном из районов города произошел пожар.
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