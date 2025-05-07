У Запоріжжі рятувальники витягли чоловіка з-під завалів після атаки рф
Київ • УНН
У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів чоловіка після російської атаки. Постраждалому надається медична допомога, місто було атаковане понад 15 "шахедами".
У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів чоловіка. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, наразі постраждалому надається "вся невідкладна допомога медиків".
Раніше стало відомо, що російські війська атакували об'єкт інфраструктури в Запоріжжі. За попередніми даними, місто атакували понад 15 "шахедів".
Нагадаємо
Ввечері у вівторок, 6 травня, армія рф атакувала Запоріжжя. У місті понівечені будівлі, під завалами можуть бути люди. Внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста сталась пожежа.
Вночі москву атакували безпілотники: що відомо про наслідки06.05.25, 02:52 • 38979 переглядiв