В Запорожье отопительный сезон завершится 29 марта
Киев • УНН
Отопительный сезон в Запорожье завершат 29 марта. Соответствующее решение принял Исполнительный комитет Запорожского городского совета, передает УНН.
Закончить отопительный период в городе Запорожье 29 марта 2026 года
Исполком Запорожского городского совета также поручил концерну "Городские тепловые сети", предприятиям и организациям, осуществляющим теплоснабжение, провести отключение потребителей тепловой энергии.
Напомним
24 марта отопительный сезон завершили в Киеве. Решение об этом городские власти приняли, учитывая погодные условия и прогнозное потепление, необходимость рационального использования энергоносителей.