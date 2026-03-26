У Запоріжжі опалювальний сезон завершиться 29 березня
Київ • УНН
Виконавчий комітет Запоріжжя офіційно постановив припинити подачу тепла 29 березня. Концерн "Міські теплові мережі" розпочне відключення всіх споживачів.
Закінчити опалювальний період у місті Запоріжжя 29 березня 2026 року
Виконком Запорізької міської ради також доручив концерну "Міські теплові мережі", підприємствам та організаціям, які здійснюють теплопостачання, провести відключення споживачів теплової енергії.
Нагадаємо
24 березня опалювальний сезон завершили у Києві. Рішення про це міська влада прийняла, зважаючи на погодні умови та прогнозне потепління, необхідність раціонального використання енергоносіїв.