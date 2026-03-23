У Києві завершується опалювальний сезон. Вже завтра будинки почнуть відключати від тепла
Київ • УНН
Столиця припиняє подачу тепла в житлові будинки для економії коштів киян. Соціальні заклади відключатимуть лише за індивідуальними заявками керівників.
У вівторок, 24 березня, у столиці завершують опалювальний сезон. Рішення про це міська влада прийняла, зважаючи на погодні умови та прогнозне потепління, необхідність раціонального використання енергоносіїв. Як повідомили у КМДА, підписано відповідне розпорядження, передає УНН.
Деталі
Як повідомили у КМДА, "рішення про завершення опалювального сезону впливає і на те, щоб кияни не сплачували зайве за послугу опалення в умовах потепління".
Відключення житлових будинків розпочнеться вже з вівторка, а заклади соціальної сфери – лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садки тощо – відключатимуть за індивідуальними заявками керівників закладів
