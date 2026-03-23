В Киеве завершается отопительный сезон. Уже завтра дома начнут отключать от тепла
Киев • УНН
Столица прекращает подачу тепла в жилые дома для экономии средств киевлян. Социальные учреждения будут отключать только по индивидуальным заявкам руководителей.
Во вторник, 24 марта, в столице завершают отопительный сезон. Решение об этом городские власти приняли, учитывая погодные условия и прогнозное потепление, необходимость рационального использования энергоносителей. Как сообщили в КГГА, подписано соответствующее распоряжение, передает УНН.
Детали
Как сообщили в КГГА, "решение о завершении отопительного сезона влияет и на то, чтобы киевляне не платили лишнее за услугу отопления в условиях потепления".
Отключение жилых домов начнется уже со вторника, а учреждения социальной сферы – больницы, роддома, школы, детские сады и т.д. – будут отключать по индивидуальным заявкам руководителей учреждений
