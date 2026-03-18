Отопительный сезон в Украине на финишной прямой: в Николаеве с 24 марта остановят подачу тепла, но не всем

В следующий вторник, 24 марта, в Николаеве завершается отопительный сезон. Отопление прекращается на всех объектах, кроме учреждений социальной сферы. Об этом сообщает Николаевский городской совет, передает УНН.

Решение о завершении отопительного сезона 2025–2026 принял исполком городского совета сегодня, 18 марта, в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха более +8°C в течение трех дней. Отопление прекратят с 24 марта на всех объектах, кроме учреждений социальной сферы. Теплоснабжение могут продолжить в детских садах, больницах, родильных домах и амбулаториях по отдельным обращениям соответствующих управлений - говорится в сообщении.

Сообщается, что теплоснабжающие предприятия и потребители должны завершить отключение тепла в технологической последовательности не позднее чем за 5 дней от даты принятия решения.

В то же время, отметили в горсовете, начисления за услуги отопления, льготы и субсидии будут скорректированы в соответствии с фактическими датами подачи тепла. Перерасчеты планируют завершить в течение 30 дней.

Кабинет министров продлил специальные условия поставки газа для производителей тепла, которые действовали во время отопительного сезона. Специальные условия будут действовать до 30 сентября 2026 года.