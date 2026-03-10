$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
15:25 • 2150 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 8826 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 16928 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 21476 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 33505 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 44700 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 51398 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 83795 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 53387 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 58789 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
Уряд продовжив спеціальні умови постачання газу для виробників тепла до 30 вересня

Київ • УНН

 • 642 перегляди

Кабмін зберіг спеціальні умови постачання газу за фіксованою ціною до 30 вересня 2026 року. Обсяги палива на березень збільшено на 10% через холоди.

Уряд продовжив спеціальні умови постачання газу для виробників тепла до 30 вересня

Кабінет міністрів продовжив спеціальні умови постачання газу для виробників тепла, які діяли під час опалювального сезону. Спеціальні умови діятимуть до 30 вересня 2026 року. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН

Уряд продовжив спеціальні умови постачання газу для виробників тепла, які діяли під час опалювального сезону. Вони діятимуть і в міжопалювальний період - до 30 вересня 2026 року. Підприємства теплопостачання й надалі отримуватимуть природний газ за фіксованими (для потреб населення та держустанов), а не ринковими цінами. Це забезпечить їхню стабільну роботу, щоб у домівках українців, лікарнях, школах і садочках було тепло та гаряча вода 

- повідомила Свириденко.

Вона зазначила, що через холодну зиму підприємства використали більше газу, ніж передбачали договори, тому уряд також збільшив фіксовані обсяги газу на березень - до 10% для потреб населення та бюджетних установ. 

Для коригування обсягів підприємства мають до 16 березня звернутися до ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" 

- додала Свириденко.

Відповідно до постанови уряду №812, "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" постачає природний газ бюджетним установам на умовах договору постачання за ціною, що становить 16 390 гривень з урахуванням податку на додану вартість за 1000 куб. метрів газу. 

Для виробників теплової енергії "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" постачає природний газ за ціною - 7420 гривень за 1000 куб. метрів газу. 

У жовтні 2025 року уряд постановою №1267 продовжив спеціальні умови постачання газу для виробників тепла до 31 березня. 

НАК "Нафтогаз України" у партнерстві з ORLEN забезпечив постачання майже 100 млн куб. м американського зрідженого природного газу. Наступні партії американського газу законтрактовані на лютий-березень.

Павло Башинський

Економіка
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Нафтогаз України