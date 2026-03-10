Уряд продовжив спеціальні умови постачання газу для виробників тепла до 30 вересня
Київ • УНН
Кабмін зберіг спеціальні умови постачання газу за фіксованою ціною до 30 вересня 2026 року. Обсяги палива на березень збільшено на 10% через холоди.
Кабінет міністрів продовжив спеціальні умови постачання газу для виробників тепла, які діяли під час опалювального сезону. Спеціальні умови діятимуть до 30 вересня 2026 року. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Уряд продовжив спеціальні умови постачання газу для виробників тепла, які діяли під час опалювального сезону. Вони діятимуть і в міжопалювальний період - до 30 вересня 2026 року. Підприємства теплопостачання й надалі отримуватимуть природний газ за фіксованими (для потреб населення та держустанов), а не ринковими цінами. Це забезпечить їхню стабільну роботу, щоб у домівках українців, лікарнях, школах і садочках було тепло та гаряча вода
Вона зазначила, що через холодну зиму підприємства використали більше газу, ніж передбачали договори, тому уряд також збільшив фіксовані обсяги газу на березень - до 10% для потреб населення та бюджетних установ.
Для коригування обсягів підприємства мають до 16 березня звернутися до ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг"
Доповнення
Відповідно до постанови уряду №812, "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" постачає природний газ бюджетним установам на умовах договору постачання за ціною, що становить 16 390 гривень з урахуванням податку на додану вартість за 1000 куб. метрів газу.
Для виробників теплової енергії "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" постачає природний газ за ціною - 7420 гривень за 1000 куб. метрів газу.
У жовтні 2025 року уряд постановою №1267 продовжив спеціальні умови постачання газу для виробників тепла до 31 березня.
Нагадаємо
НАК "Нафтогаз України" у партнерстві з ORLEN забезпечив постачання майже 100 млн куб. м американського зрідженого природного газу. Наступні партії американського газу законтрактовані на лютий-березень.