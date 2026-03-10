Правительство продлило специальные условия поставки газа для производителей тепла до 30 сентября
Киев • УНН
Кабмин сохранил специальные условия поставки газа по фиксированной цене до 30 сентября 2026 года. Объемы топлива на март увеличены на 10% из-за холодов.
Кабинет министров продлил специальные условия поставки газа для производителей тепла, действовавшие во время отопительного сезона. Специальные условия будут действовать до 30 сентября 2026 года. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Правительство продлило специальные условия поставки газа для производителей тепла, действовавшие во время отопительного сезона. Они будут действовать и в межотопительный период – до 30 сентября 2026 года. Предприятия теплоснабжения и в дальнейшем будут получать природный газ по фиксированным (для нужд населения и госучреждений), а не рыночным ценам. Это обеспечит их стабильную работу, чтобы в домах украинцев, больницах, школах и садиках было тепло и горячая вода
Она отметила, что из-за холодной зимы предприятия использовали больше газа, чем предусматривали договоры, поэтому правительство также увеличило фиксированные объемы газа на март – до 10% для нужд населения и бюджетных учреждений.
Для корректировки объемов предприятия должны до 16 марта обратиться в ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг"
Дополнение
В соответствии с постановлением правительства №812, "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" поставляет природный газ бюджетным учреждениям на условиях договора поставки по цене, составляющей 16 390 гривен с учетом налога на добавленную стоимость за 1000 куб. метров газа.
Для производителей тепловой энергии "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" поставляет природный газ по цене – 7420 гривен за 1000 куб. метров газа.
В октябре 2025 года правительство постановлением №1267 продлило специальные условия поставки газа для производителей тепла до 31 марта.
Напомним
НАК "Нафтогаз Украины" в партнерстве с ORLEN обеспечил поставку почти 100 млн куб. м американского сжиженного природного газа. Следующие партии американского газа законтрактованы на февраль-март.