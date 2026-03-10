$43.900.1750.710.17
Правительство продлило специальные условия поставки газа для производителей тепла до 30 сентября

Киев • УНН

 682 просмотра

Кабмин сохранил специальные условия поставки газа по фиксированной цене до 30 сентября 2026 года. Объемы топлива на март увеличены на 10% из-за холодов.

Правительство продлило специальные условия поставки газа для производителей тепла до 30 сентября

Кабинет министров продлил специальные условия поставки газа для производителей тепла, действовавшие во время отопительного сезона. Специальные условия будут действовать до 30 сентября 2026 года. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН

Правительство продлило специальные условия поставки газа для производителей тепла, действовавшие во время отопительного сезона. Они будут действовать и в межотопительный период – до 30 сентября 2026 года. Предприятия теплоснабжения и в дальнейшем будут получать природный газ по фиксированным (для нужд населения и госучреждений), а не рыночным ценам. Это обеспечит их стабильную работу, чтобы в домах украинцев, больницах, школах и садиках было тепло и горячая вода 

- сообщила Свириденко.

Она отметила, что из-за холодной зимы предприятия использовали больше газа, чем предусматривали договоры, поэтому правительство также увеличило фиксированные объемы газа на март – до 10% для нужд населения и бюджетных учреждений. 

Для корректировки объемов предприятия должны до 16 марта обратиться в ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" 

- добавила Свириденко.

Дополнение

В соответствии с постановлением правительства №812, "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" поставляет природный газ бюджетным учреждениям на условиях договора поставки по цене, составляющей 16 390 гривен с учетом налога на добавленную стоимость за 1000 куб. метров газа. 

Для производителей тепловой энергии "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" поставляет природный газ по цене – 7420 гривен за 1000 куб. метров газа. 

В октябре 2025 года правительство постановлением №1267 продлило специальные условия поставки газа для производителей тепла до 31 марта. 

Напомним 

НАК "Нафтогаз Украины" в партнерстве с ORLEN обеспечил поставку почти 100 млн куб. м американского сжиженного природного газа. Следующие партии американского газа законтрактованы на февраль-март.

Павел Башинский

Экономика
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Нафтогаз