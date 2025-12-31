В Южной Африке по меньшей мере 41 юноша умер после обрядов обрезания

По меньшей мере 41 молодой человек погиб в результате процедур обрезания во время традиционных обрядов инициации в Южной Африке в ноябре и декабре, сообщает ABC News, пишет УНН.

Подробности

Традиционная инициация — это обряд перехода к мужественности для юношей, который ежегодно практикуют различные этнические группы в Африке, в частности в отдельных регионах Южной Африки. Среди них — общины коса, ндебеле, сото и венда.

Обычно юношей изолируют в школах инициации, где их обучают культурным ценностям и обязанностям в процессе взросления. Часть инициации, связанная с обрезанием, ежегодно приводит к гибели некоторых участников, что заставляет правительство вмешиваться путем законодательного регулирования.

Законы обязывают школы инициации регистрироваться в органах власти, однако это не остановило распространение нелегальных школ инициации, с которыми связана значительная часть смертей.

Ожидается, что родители оплачивают пребывание своих детей в школе инициации на установленный период, что для некоторых становится финансовой мотивацией открывать незарегистрированные школы инициации.

Периоды инициации обычно приходятся на зимние (июнь–июль) и летние (ноябрь–декабрь) школьные каникулы.

Министр по делам традиций Южной Африки Веленкосини Хлабиса сообщил во вторник местным вещателям, что во время нынешней летней инициации погиб 41 участник. Он обвинил в этом халатность как со стороны школ инициации, включая зарегистрированные, так и со стороны родителей — из-за несоблюдения стандартов безопасности и медицинских рекомендаций.

Хлабиса отметил, что среди непроверенных советов, которые часто дают юношам, есть рекомендация избегать питья воды, якобы для более быстрого заживления.

В некоторых школах инициации наблюдается халатность в соблюдении медицинских стандартов. Если вы отдаете своего ребенка в школу инициации и не осуществляете никакого контроля, не навещаете, не проверяете, пьет ли ребенок воду, вы подвергаете его опасности - сказал он.

Провинция Восточный Кейп определена как очаг смертей среди участников инициации — там зафиксирован 21 случай.

Хлабиса также сообщил, что в связи с деятельностью нелегальных школ инициации был арестован 41 человек, в том числе родители, которые указывали неправильный возраст своих детей для их зачисления.

Согласно законодательству Южной Африки, в школу инициации могут быть приняты только дети в возрасте от 16 лет с согласия родителей.

Традиционная инициация широко практикуется в африканских общинах, а возвращение инициированных обычно сопровождается радостными культурными празднованиями.

