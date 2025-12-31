В Южной Африке по меньшей мере 41 юноша умер после обрядов обрезания

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Эксклюзив
07:11 • 1942 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 4752 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 20166 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 50952 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 36729 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 32332 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 30398 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21379 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19676 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24228 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4.2м/с
81%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Польша требует расследовать дезинформацию в TikTok с призывами к выходу из ЕС30 декабря, 23:34 • 7938 просмотра
Атака на Киевскую область: вражеский дрон поразил многоэтажку в Белой Церкви, под ударом и столица30 декабря, 23:58 • 3770 просмотра
Одесса подверглась массированной атаке БПЛА: повреждена жилая и энергетическая инфраструктура, пострадали детиPhoto31 декабря, 01:06 • 21482 просмотра
В Германии ограбили банк на 30 миллионов евро во время рождественских праздников31 декабря, 01:42 • 13796 просмотра
ISW: кремль отказывается предоставлять доказательства атаки украинских дронов на резиденцию путина и даже отрицает необходимость в этом04:30 • 5674 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 43589 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 46808 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 42211 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 69072 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 67056 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Сергей Лысак
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Одесса
Польша
Реклама
УНН Lite
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 14126 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 50952 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 25421 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 36898 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 50165 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Шахед-136
Нефть марки Brent
ТикТок

В Южной Африке по меньшей мере 41 юноша умер после обрядов обрезания

Киев • УНН

 • 934 просмотра

В Южной Африке по меньшей мере 41 молодой человек погиб в ноябре и декабре в результате процедур обрезания во время традиционных обрядов инициации. Министр по делам традиций Веленкосини Хлабиса обвинил в этом халатность школ и родителей.

В Южной Африке по меньшей мере 41 юноша умер после обрядов обрезания

По меньшей мере 41 молодой человек погиб в результате процедур обрезания во время традиционных обрядов инициации в Южной Африке в ноябре и декабре, сообщает ABC News, пишет УНН.

Подробности

Традиционная инициация — это обряд перехода к мужественности для юношей, который ежегодно практикуют различные этнические группы в Африке, в частности в отдельных регионах Южной Африки. Среди них — общины коса, ндебеле, сото и венда.

Обычно юношей изолируют в школах инициации, где их обучают культурным ценностям и обязанностям в процессе взросления. Часть инициации, связанная с обрезанием, ежегодно приводит к гибели некоторых участников, что заставляет правительство вмешиваться путем законодательного регулирования.

Законы обязывают школы инициации регистрироваться в органах власти, однако это не остановило распространение нелегальных школ инициации, с которыми связана значительная часть смертей.

Ожидается, что родители оплачивают пребывание своих детей в школе инициации на установленный период, что для некоторых становится финансовой мотивацией открывать незарегистрированные школы инициации.

Периоды инициации обычно приходятся на зимние (июнь–июль) и летние (ноябрь–декабрь) школьные каникулы.

Офицера и солдат армии Южного Судана арестовали в связи со смертью сотрудника ООН19.12.25, 20:41 • 3989 просмотров

Министр по делам традиций Южной Африки Веленкосини Хлабиса сообщил во вторник местным вещателям, что во время нынешней летней инициации погиб 41 участник. Он обвинил в этом халатность как со стороны школ инициации, включая зарегистрированные, так и со стороны родителей — из-за несоблюдения стандартов безопасности и медицинских рекомендаций.

Хлабиса отметил, что среди непроверенных советов, которые часто дают юношам, есть рекомендация избегать питья воды, якобы для более быстрого заживления.

В некоторых школах инициации наблюдается халатность в соблюдении медицинских стандартов. Если вы отдаете своего ребенка в школу инициации и не осуществляете никакого контроля, не навещаете, не проверяете, пьет ли ребенок воду, вы подвергаете его опасности

- сказал он.

Провинция Восточный Кейп определена как очаг смертей среди участников инициации — там зафиксирован 21 случай.

Хлабиса также сообщил, что в связи с деятельностью нелегальных школ инициации был арестован 41 человек, в том числе родители, которые указывали неправильный возраст своих детей для их зачисления.

Согласно законодательству Южной Африки, в школу инициации могут быть приняты только дети в возрасте от 16 лет с согласия родителей.

Традиционная инициация широко практикуется в африканских общинах, а возвращение инициированных обычно сопровождается радостными культурными празднованиями.

В ЮАР произошла масштабная стрельба в таверне, погибли 9 человек21.12.25, 09:35 • 3901 просмотр

Ольга Розгон

Новости Мира
Южная Африка