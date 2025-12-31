$42.390.17
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 2430 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 19103 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонники
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 49213 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 35635 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 31725 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 29861 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 21226 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19575 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24156 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлю
У Південній Африці щонайменше 41 юнак помер після обрядів обрізання

Київ • УНН

 • 60 перегляди

У Південній Африці щонайменше 41 молодий чоловік загинув у листопаді та грудні внаслідок процедур обрізання під час традиційних обрядів ініціації. Міністр у справах традицій Веленкосіні Хлабіса звинуватив у цьому недбалість шкіл і батьків.

У Південній Африці щонайменше 41 юнак помер після обрядів обрізання

Щонайменше 41 молодий чоловік загинув унаслідок процедур обрізання під час традиційних обрядів ініціації в Південній Африці у листопаді та грудні, повідомляє ABC News, пише УНН.

Деталі

Традиційна ініціація — це обряд переходу до чоловічості для юнаків, який щороку практикують різні етнічні групи в Африці, зокрема в окремих регіонах Південної Африки. Серед них — громади коса, ндебеле, сото та венда.

Зазвичай юнаків ізолюють у школах ініціації, де їх навчають культурних цінностей і обов’язків у процесі дорослішання. Частина ініціації, пов’язана з обрізанням, щороку призводить до загибелі деяких учасників, що змушує уряд втручатися шляхом законодавчого регулювання.

Закони зобов’язують школи ініціації реєструватися в органах влади, однак це не зупинило поширення нелегальних шкіл ініціації, з якими пов’язана значна частина смертей.

Очікується, що батьки оплачують перебування своїх дітей у школі ініціації на встановлений період, що для деяких стає фінансовою мотивацією відкривати незареєстровані школи ініціації.

Періоди ініціації зазвичай припадають на зимові (червень–липень) і літні (листопад–грудень) шкільні канікули.

Міністр у справах традицій Південної Африки Веленкосіні Хлабіса повідомив у вівторок місцевим мовникам, що під час цьогорічної літньої ініціації загинув 41 учасник. Він звинуватив у цьому недбалість як з боку шкіл ініціації, включно із зареєстрованими, так і з боку батьків — через недотримання стандартів безпеки та медичних рекомендацій.

Хлабіса зазначив, що серед неперевірених порад, які часто дають юнакам, є рекомендація уникати пиття води, нібито для швидшого загоєння.

У деяких школах ініціації спостерігається недбалість у дотриманні медичних стандартів. Якщо ви віддаєте свою дитину до школи ініціації й не здійснюєте жодного контролю, не навідуєтесь, не перевіряєте, чи п’є дитина воду, ви наражаєте її на небезпеку

- сказав він.

Провінцію Східний Кейп визначено як осередок смертей серед учасників ініціації — там зафіксовано 21 випадок.

Хлабіса також повідомив, що у зв’язку з діяльністю нелегальних шкіл ініціації було заарештовано 41 особу, зокрема батьків, які вказували неправильний вік своїх дітей для їх зарахування.

Згідно із законодавством Південної Африки, до школи ініціації можуть бути прийняті лише діти віком від 16 років за згодою батьків.

Традиційна ініціація широко практикується в африканських громадах, а повернення ініційованих зазвичай супроводжується радісними культурними святкуваннями.

Ольга Розгон

