У Південній Африці щонайменше 41 юнак помер після обрядів обрізання

Щонайменше 41 молодий чоловік загинув унаслідок процедур обрізання під час традиційних обрядів ініціації в Південній Африці у листопаді та грудні, повідомляє ABC News, пише УНН.

Традиційна ініціація — це обряд переходу до чоловічості для юнаків, який щороку практикують різні етнічні групи в Африці, зокрема в окремих регіонах Південної Африки. Серед них — громади коса, ндебеле, сото та венда.

Зазвичай юнаків ізолюють у школах ініціації, де їх навчають культурних цінностей і обов’язків у процесі дорослішання. Частина ініціації, пов’язана з обрізанням, щороку призводить до загибелі деяких учасників, що змушує уряд втручатися шляхом законодавчого регулювання.

Закони зобов’язують школи ініціації реєструватися в органах влади, однак це не зупинило поширення нелегальних шкіл ініціації, з якими пов’язана значна частина смертей.

Очікується, що батьки оплачують перебування своїх дітей у школі ініціації на встановлений період, що для деяких стає фінансовою мотивацією відкривати незареєстровані школи ініціації.

Періоди ініціації зазвичай припадають на зимові (червень–липень) і літні (листопад–грудень) шкільні канікули.

Міністр у справах традицій Південної Африки Веленкосіні Хлабіса повідомив у вівторок місцевим мовникам, що під час цьогорічної літньої ініціації загинув 41 учасник. Він звинуватив у цьому недбалість як з боку шкіл ініціації, включно із зареєстрованими, так і з боку батьків — через недотримання стандартів безпеки та медичних рекомендацій.

Хлабіса зазначив, що серед неперевірених порад, які часто дають юнакам, є рекомендація уникати пиття води, нібито для швидшого загоєння.

У деяких школах ініціації спостерігається недбалість у дотриманні медичних стандартів. Якщо ви віддаєте свою дитину до школи ініціації й не здійснюєте жодного контролю, не навідуєтесь, не перевіряєте, чи п’є дитина воду, ви наражаєте її на небезпеку