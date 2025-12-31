У Південній Африці щонайменше 41 юнак помер після обрядів обрізання
Київ • УНН
У Південній Африці щонайменше 41 молодий чоловік загинув у листопаді та грудні внаслідок процедур обрізання під час традиційних обрядів ініціації. Міністр у справах традицій Веленкосіні Хлабіса звинуватив у цьому недбалість шкіл і батьків.
Щонайменше 41 молодий чоловік загинув унаслідок процедур обрізання під час традиційних обрядів ініціації в Південній Африці у листопаді та грудні, повідомляє ABC News, пише УНН.
Деталі
Традиційна ініціація — це обряд переходу до чоловічості для юнаків, який щороку практикують різні етнічні групи в Африці, зокрема в окремих регіонах Південної Африки. Серед них — громади коса, ндебеле, сото та венда.
Зазвичай юнаків ізолюють у школах ініціації, де їх навчають культурних цінностей і обов’язків у процесі дорослішання. Частина ініціації, пов’язана з обрізанням, щороку призводить до загибелі деяких учасників, що змушує уряд втручатися шляхом законодавчого регулювання.
Закони зобов’язують школи ініціації реєструватися в органах влади, однак це не зупинило поширення нелегальних шкіл ініціації, з якими пов’язана значна частина смертей.
Очікується, що батьки оплачують перебування своїх дітей у школі ініціації на встановлений період, що для деяких стає фінансовою мотивацією відкривати незареєстровані школи ініціації.
Періоди ініціації зазвичай припадають на зимові (червень–липень) і літні (листопад–грудень) шкільні канікули.
Міністр у справах традицій Південної Африки Веленкосіні Хлабіса повідомив у вівторок місцевим мовникам, що під час цьогорічної літньої ініціації загинув 41 учасник. Він звинуватив у цьому недбалість як з боку шкіл ініціації, включно із зареєстрованими, так і з боку батьків — через недотримання стандартів безпеки та медичних рекомендацій.
Хлабіса зазначив, що серед неперевірених порад, які часто дають юнакам, є рекомендація уникати пиття води, нібито для швидшого загоєння.
У деяких школах ініціації спостерігається недбалість у дотриманні медичних стандартів. Якщо ви віддаєте свою дитину до школи ініціації й не здійснюєте жодного контролю, не навідуєтесь, не перевіряєте, чи п’є дитина воду, ви наражаєте її на небезпеку
Провінцію Східний Кейп визначено як осередок смертей серед учасників ініціації — там зафіксовано 21 випадок.
Хлабіса також повідомив, що у зв’язку з діяльністю нелегальних шкіл ініціації було заарештовано 41 особу, зокрема батьків, які вказували неправильний вік своїх дітей для їх зарахування.
Згідно із законодавством Південної Африки, до школи ініціації можуть бути прийняті лише діти віком від 16 років за згодою батьків.
Традиційна ініціація широко практикується в африканських громадах, а повернення ініційованих зазвичай супроводжується радісними культурними святкуваннями.
