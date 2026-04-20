В ЕС заявили о начале "конструктивных" переговоров с новым правительством Венгрии и намекнули на его позицию по Украине

Киев • УНН

 • 574 просмотра

ЕС обсуждает разблокировку средств и изменение позиции Будапешта по Украине. Венгрия должна выполнить условия до конца августа для получения 10,4 млрд евро.

В ЕС заявили о начале "конструктивных" переговоров с новым правительством Венгрии и намекнули на его позицию по Украине

В Европейской комиссии назвали начавшиеся в эти выходные переговоры с новым венгерским правительством в Венгрии "чрезвычайно конструктивными" и намекнули на позицию нового венгерского правительства по Украине, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Заместитель главного представителя Еврокомиссии Олоф Хилл сообщил журналистам, что встречи были "чрезвычайно конструктивными и позитивными по тональности".

Он сказал, что это "очень полезная отправная точка для необходимой работы, которая должна быть проведена, в частности для разблокирования средств на благо венгерского народа".

На вопрос о позиции нового венгерского правительства по Украине Хилл отказался предоставить больше деталей, но намекнул: "Суть в том, что мы взаимодействуем с новым венгерским правительством, чтобы продвинуться вперед по ряду вопросов, которые слишком долго блокировались".

Отдельно Хилла также спросили о сообщенном прогрессе в процессе возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба", и он ответил, сказав, что Еврокомиссия "пыталась выполнить здесь координирующую роль, роль посредника, чтобы попытаться продвинуть этот вопрос вперед".

Издание отмечает при этом, что лидер партии-победителя выборов в Венгрии Петер Мадьяр стремится к особым отношениям с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы воспользоваться опытом соседней страны в восстановлении отношений с ЕС после лет нелиберального правления.

И хотя чиновники ЕС провели свои первые неформальные переговоры с новой администрацией в Будапеште, за кулисами польские и венгерские чиновники уже месяцами говорят о том, как недавние усилия Польши по преодолению прошлого нелиберального правления могут быть применены к Венгрии, отмечает издание.

Неформальные переговоры, начатые в начале 2026 года, за несколько месяцев до выборов, были "по сути о спасении как можно большего количества того, что иначе было бы потеряно при Орбане", сказал один высокопоставленный чиновник польских властей, который участвовал в этом процессе.

Но время истекает, поскольку Венгрия должна достичь своих "суперцелей" до конца августа, чтобы получить доступ к первому траншу в 10,4 млрд евро. Около 2,12 млрд евро уже потеряны безвозвратно.

Польские чиновники, которым была предоставлена анонимность для разговора о конфиденциальном процессе, сказали, что надеются на быстрый прогресс, но сообщили своим венгерским партнерам, что "обещаний будет недостаточно; им придется реально что-то изменить – и быстро".

