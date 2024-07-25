Европейский Союз может помочь Украине вернуть военнообязанных, которые выехали за границу, если будет стимулировать их вернуться домой. Об этом в интервью RMF FM заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает УНН.

Детали

В частности, обсуждая военные поддержку Украины, Сикорский подчеркнул, что Киев страдает не только от нехватки оружия, но и от сокращения военного персонала.

Мы, как европейские страны, также должны помочь. В странах ЕС сотни тысяч потенциальных новобранцев, которые должны защищать родину, и Польша в авангарде помощи Украине в подготовке этих людей к военной службе - рассказывает глава МИД Польши.

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По его словам, дискуссия об экстрадиции в Украину лиц, которые уклоняются от выполнения служебных обязанностей, ведется на уровне Европейского Союза

Можно поставить такие условия пребывания украинцев в ЕС, которые будут стимулировать их выполнять свой долг по защите Родины - убежден Радослав Сикорский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский Украина и Польша подписали соглашение о безопасности, которое предусматривает формирование и подготовку нового украинского добровольческого военного подразделения под названием "Украинский легион".

Это позволит украинцам, проживающим в Польше, Литве и других странах ЕС, добровольно участвовать в защите Украины.

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