Польша не будет искать участников для набора в Украинский легион. Процесс рекрутинга реализуют с помощью украинских консульств. Об этом в эфире "Польского радио" рассказал заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, передает УНН.

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Как подчеркнул польский чиновник, Польша никоим образом не будет причастна к процессу набора личного состава в это подразделение ВСУ, ведь она по законам не может этого делать.

По его словам, медийное сопровождение этого вопроса будет общим, "чтобы избежать искажений и чтобы все было понятно".

Украинские добровольцы, которые будут набраны в украинскую армию на основании украинских законов в консульских учреждениях Украины, пройдут базовую подготовку на одном из полигонов Польши, их будет обучать польская армия - отметил заместитель министра обороны РП.

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Залевский также пояснил, что обязательства по оснащению украинских военных в этом легионе будут распределены между украинской и польской сторонами.

Он отметил, что Польша является одним из крупнейших тренировочных центров для украинской армии за рубежом, в Польше прошли подготовку более 20 тысяч украинских военных.

Он подчеркнул, что после проведения подготовки в Польше украинские военные будут выезжать в Украину для участия в боевых действиях и будут иметь право на возвращение в РП.

Это очень важно, чтобы после завершения военной службы они могли вернуться туда, откуда уехали и где они оставили свои семьи - констатировал Залевский.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский Украина и Польша подписали соглашение о безопасности, которое предусматривает формирование и подготовку нового украинского добровольческого военного подразделения под названием "Украинский легион".

Это позволит украинцам, проживающим в Польше, Литве и других странах ЕС, добровольно участвовать в защите Украины.