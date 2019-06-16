В ЕС обсуждают возможность введения санкций против Мадуро

По словам дипломатических источников издания, в число государств, которые особенно активно обсуждают данные экономические меры, входят Великобритания, Франция, Германия, Испания и Нидерланды. В наибольшей степени поддерживает данные мероприятия Лондон. Речь идет о финансовых санкциях в отношении указанных лиц, а также о запрете для них на въезд в ЕС. В качестве основания для санкций называют в том числе лишение властью Венесуэлы ряда законодателей депутатской неприкосновенности.

Вместе с тем, как отмечает агентство, окончательное решение пока не принято. Нет единого мнения, когда было бы целесообразнее принять эти меры, а также нет уверенности относительно того, не помешают они диалога между властями страны и лидерами оппозиции.

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Как следует из материала, среди относительно кого введение санкций является наиболее вероятным, министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрини Лопес, а также министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес. Как отмечает агентство, для введения Евросоюзом санкций в отношении президента Венесуэлы и других официальных лиц требуется согласие всех входящих в это объединение государств.

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Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Временным главой государства его признали США, к ним присоединились 13 стран Наднациональной группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Ранее Мадуро заявил, что правительство Венесуэлы как минимум два месяца тайно вел переговоры с оппозицией для урегулирования кризиса в стране.

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