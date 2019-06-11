Інфляція у Венесуелі перевищила 900%
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. З початку року інфляція у Венесуелі сягнула понад 900%. Про це повідомив член парламенту країни - національної асамблеї - Анхель Альварадо, передає УНН.
"Інфляція в травні - 31,3%, накопичена інфляція - 905,6%, інфляція у річному обчисленні - 815,194%", - повідомив парламентар у Twitter.
З його слів, такі темпи впливають на зарплату венесуельців.
"Легальний резерв не вирішує проблему коливання цін і ще більше поглиблює економічний спад", - додав він.
Нагадаємо, економіка Венесуели за п'ять років скоротилася вдвічі.