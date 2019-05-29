Экономика Венесуэлы за пять лет сократилась вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Динамика венесуэльской экономики с 2013 по 2018 год оказалась отрицательной - она сократилась на 47,7% за указанный период. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центрального банка Венесуэлы.
Согласно данным доклада, показатель инфляции в 2018 году достиг 130060%. Предыдущий доклад Центрального банка Венесуэлы был опубликован в 2015 году, после чего власти приостановили обнародование данных по инфляции, утверждая, что этот вопрос находится в плоскости "экономической войны".
Также сообщается, что доходы от продажи нефти в 2018 году составили около 29,8 млрд долларов, что на 5,6% меньше по сравнению с предыдущим годом.
Напомним, Венесуэла течение двух последних недель получила 570 млн долларов от продажи золота.