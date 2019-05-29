Экономика Венесуэлы за пять лет сократилась вдвое

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 3475 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 30811 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 51681 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 68024 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118119 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110500 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136965 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144501 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130062 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130140 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Экономика Венесуэлы за пять лет сократилась вдвое

Экономика Венесуэлы за пять лет сократилась вдвое

Киев  •  УНН

 • 11378 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Динамика венесуэльской экономики с 2013 по 2018 год оказалась отрицательной - она сократилась на 47,7% за указанный период. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центрального банка Венесуэлы.

Согласно данным доклада, показатель инфляции в 2018 году достиг 130060%. Предыдущий доклад Центрального банка Венесуэлы был опубликован в 2015 году, после чего власти приостановили обнародование данных по инфляции, утверждая, что этот вопрос находится в плоскости "экономической войны".

Также сообщается, что доходы от продажи нефти в 2018 году составили около 29,8 млрд долларов, что на 5,6% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, Венесуэла течение двух последних недель получила 570 млн долларов от продажи золота.

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