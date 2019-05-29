Економіка Венесуели за п'ять років скоротилася вдвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Динаміка венесуельської економіки з 2013 до 2018 року виявилася негативною - вона скоротилася на 47,7% за вказаний період. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Центрального банку Венесуели.
Згідно з даними доповіді, показник інфляції в 2018 році досяг 130 060%. Попередня доповідь Центрального банку Венесуели був опублікований в 2015 році, після чого влада призупинила оприлюднення даних по інфляції, стверджуючи, що це питання знаходиться в площині "економічної війни".
Доходи від продажу нафти в 2018 році склали близько 29,8 млрд доларів, що на 5,6% менше в порівнянні з попереднім роком.
Нагадаємо, Венесуела протягом двох останніх тижнів отримала 570 млн доларів від продажу золота.