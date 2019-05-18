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Венесуела розпродала золото в обхід санкцій на 570 млн доларів

Венесуела розпродала золото в обхід санкцій на 570 млн доларів

Київ • УНН

 • 8563 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Венесуела протягом двох останніх тижнів отримала 570 млн доларів від продажу золота. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Продажі були проведені в обхід санкцій США, уточнило агентство.

За даними агентства, 9,7 тонни дорогоцінного металу продали 10 травня, а 13 травня ще 4 тонни. Всього ж з початку квітня Венесуела продала 23 тонни золота. Один зі співрозмовників агентства заявив, що виручені кошти підуть на фінансування імпорту через зовнішнє торгове представництво країни.

Таким чином золотовалютні резерви Венесуели опустилися до найнижчого за останні 29 років обсягу в 7,9 млрд доларів.

Хто став покупцем Bloomberg не уточнив. Раніше Венесули продавала золото компаніям з Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Зокрема, за даними агентства, через два місяці після візиту президента Венесуели Ніколаса Мадуро в Туреччину, в цій країні з'явилася компанія Sardes, яка згодом вивезла з Боліваріанської республіки золото на 900 млн доларів.

Нагадаємо, США внесли до списку санкцій дві компанії і два судна, які пов'язані з перевезенням нафти Венесуели на Кубу.

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