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США розширили санкції проти Венесуели через перевезення нафти на Кубу

США розширили санкції проти Венесуели через перевезення нафти на Кубу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. США внесли до списку санкцій дві компанії і два судна, які пов'язані з перевезенням нафти Венесуели на Кубу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Міністерства фінансів США.

Обмеження стосуються поточного військового та розвідувального сектора Венесуели.

Під санкції потрапили пов'язані із судноплавством компанії: Monsoon Navigation Corporation і Serenity Maritime Limited, а також два судна: Leon Dias і Ocean Elegance.

Як зазначив в заяві глава відомства Стівен Мнучін, обмеження спрямовані проти поточного військового та розвідувального сектора Венесуели.

За словами міністра фінансів США, Вашингтон має намір зробити подальші дії в тому випадку, якщо Куба продовжить отримувати венесуельську нафту в обмін на військову підтримку.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили санкції проти двох посадовців, пов’язаних з режимом Ніколаса Мадуро. Зокрема, санкції введені проти міністра закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаси а також судді Керол Падільї.

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