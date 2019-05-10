США розширили санкції проти Венесуели через перевезення нафти на Кубу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. США внесли до списку санкцій дві компанії і два судна, які пов'язані з перевезенням нафти Венесуели на Кубу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Міністерства фінансів США.
Обмеження стосуються поточного військового та розвідувального сектора Венесуели.
Під санкції потрапили пов'язані із судноплавством компанії: Monsoon Navigation Corporation і Serenity Maritime Limited, а також два судна: Leon Dias і Ocean Elegance.
Як зазначив в заяві глава відомства Стівен Мнучін, обмеження спрямовані проти поточного військового та розвідувального сектора Венесуели.
За словами міністра фінансів США, Вашингтон має намір зробити подальші дії в тому випадку, якщо Куба продовжить отримувати венесуельську нафту в обмін на військову підтримку.
Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили санкції проти двох посадовців, пов’язаних з режимом Ніколаса Мадуро. Зокрема, санкції введені проти міністра закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаси а також судді Керол Падільї.