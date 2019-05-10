США расширили санкции против Венесуэлы из-за перевозки нефти на Кубу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. США внесли в санкционный список две компании и два судна, которые связаны с перевозкой нефти Венесуэлы на Кубу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Министерства финансов США.
Под санкции попали связанные с судоходством компании: Monsoon Navigation Corporation и Serenity Maritime Limited, а также два судна: Leon Dias и Ocean Elegance.
Как отметил в заявлении глава ведомства Стивен Мнучин, ограничения направлены против текущего военного и разведывательного сектора Венесуэлы.
По словам министра финансов США, Вашингтон намерен предпринять дальнейшие действия в том случае, если Куба продолжит получать венесуэльскую нефть в обмен на военную поддержку.
Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против двух должностных лиц, связанных с режимом Николаса Мадуро. В частности, санкции введены против министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы а также судьи Кэрол Падильи.