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США расширили санкции против Венесуэлы из-за перевозки нефти на Кубу

США расширили санкции против Венесуэлы из-за перевозки нефти на Кубу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. США внесли в санкционный список две компании и два судна, которые связаны с перевозкой нефти Венесуэлы на Кубу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Министерства финансов США.

Под санкции попали связанные с судоходством компании: Monsoon Navigation Corporation и Serenity Maritime Limited, а также два судна: Leon Dias и Ocean Elegance.

Как отметил в заявлении глава ведомства Стивен Мнучин, ограничения направлены против текущего военного и разведывательного сектора Венесуэлы.

По словам министра финансов США, Вашингтон намерен предпринять дальнейшие действия в том случае, если Куба продолжит получать венесуэльскую нефть в обмен на военную поддержку.

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против двух должностных лиц, связанных с режимом Николаса Мадуро. В частности, санкции введены против министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы а также судьи Кэрол Падильи.

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