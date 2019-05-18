Венесуэла распродала золото в обход санкций на 570 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Венесуэла в течение двух последних недель получила 570 млн долларов от продажи золота. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Продажи были проведены в обход санкций США, уточнило агентство.
По данным агентства, 9,7 тонны драгоценного металла продали 10 мая, а 13 мая еще 4 тонны. Всего же с начала апреля Венесуэла продала 23 тонны золота. Один из собеседников агентства заявил, что вырученные средства пойдут на финансирование импорта через внешнее торговое представительство страны.
Таким образом золотовалютные резервы Венесуэлы опустились до самого низкого за последние 29 лет объема в 7,9 млрд долларов.
Кто стал покупателем Bloomberg не уточняет. Ранее Венесула продавала золото компаниям из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. В частности, по данным агентства, спустя два месяца после визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Турцию, в этой стране появилась компания Sardes, которая впоследствии вывезла из Боливарианской Республики золото на 900 млн долларов.
Напомним, США внесли в санкционный список две компании и два судна, которые связаны с перевозкой нефти Венесуэлы на Кубу.