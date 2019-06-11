Инфляция в Венесуэле превысила 900%
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. С начала года инфляция в Венесуэле достигла более 900%. Об этом сообщил член парламента страны - национальной ассамблеи - Анхель Альварадо, передает УНН.
"Инфляция в мае - 31,3%, накопленная инфляция - 905,6%, инфляция в годовом исчислении - 815,194%", - сообщил парламентарий в Twitter.
С его слов, такие темпы влияют на зарплату венесуэльцев.
"Легальный резерв не решает проблему изменения цен и еще более усугубляет экономический спад", - добавил он.
Напомним, экономика Венесуэлы за пять лет сократилась вдвое.