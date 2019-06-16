В ЄС обговорюють можливість введення санкцій проти Мадуро

За словами дипломатичних джерел видання, в число держав, які особливо активно обговорюють дані економічні заходи, входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія і Нідерланди. Найбільшою мірою підтримує дані заходи Лондон. Йдеться про фінансові санкції щодо зазначених осіб, а також про заборону для них на в'їзду в ЄС. В якості підстави для санкцій називають в тому числі позбавлення владою Венесуели низки законодавців депутатської недоторканності.

Разом з тим, як зазначає агентство, остаточне рішення поки не прийнято. Немає єдиної думки, коли було б доцільніше прийняти ці заходи, а також немає впевненості щодо того, чи не перешкодять вони діалогу між владою країни та лідерами опозиції.

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Як випливає з матеріалу, серед тих, відносно кого введення санкцій є найбільш ймовірним, міністр оборони Боліваріанської Республіки Володимир Падріні Лопес, а також міністр зв'язку і інформації Венесуели Хорхе Родрігес. Як констатує агентство, для введення Євросоюзом санкцій щодо президента Венесуели та інших офіційних осіб потрібна згода всіх вхідних до цього об'єднання держав.

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Нагадаємо, ситуація у Венесуелі загострилася після того, як 23 січня лідер опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни.

Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися 13 країн Наднаціональної групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість європейських країн.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США. На його підтримку висловилися Росія, Білорусія, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор, Сирія і Туреччина.

Раніше Мадуро заявив, що уряд Венесуели як мінімум два місяці таємно вів переговори з опозицією для врегулювання кризи в країні.

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