Мадуро: влада Венесуели вела таємні переговори з опозицією
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Уряд Венесуели як мінімум два місяці таємно вів переговори з опозицією для врегулювання кризи в країні. Про це заявив в середу президент республіки Ніколас Мадуро, передає УНН із посиланням на прес-службу адміністрації глави держави.
“Ми таємно вели переговори вже два або три місяці і зараз ми сіли за стіл переговорів у Норвегії. Я хочу добитися угоди про мир заради Венесуели”, — наводить його слова прес-служба.
У поширеному раніше в середу заяві МЗС Норвегії вказується, що представники уряду і опозиції Венесуели, які прибули в Осло для обговорення можливості початку переговорів, “продемонстрували своє бажання рухатися в напрямку пошуку узгодженого і конституційного рішення” для Боліваріанської Республіки.
Опозиція Венесуели в свою чергу заявила, що чергова зустріч делегатів уряду Венесуели з їх політичними противниками не принесла результатів.