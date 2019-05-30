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Мадуро: власти Венесуэлы вели тайные переговоры с оппозицией

Мадуро: власти Венесуэлы вели тайные переговоры с оппозицией

Киев  •  УНН

 • 9271 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Правительство Венесуэлы как минимум два месяца тайно вело переговоры с оппозицией для урегулирования кризиса в стране. Об этом заявил в среду президент республики Николас Мадуро, передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации главы государства.

"Мы тайно вели переговоры уже два или три месяца и сейчас мы сели за стол переговоров в Норвегии. Я хочу добиться соглашения о мире ради Венесуэлы", - приводит его слова пресс-служба.

В распространенном ранее в среду заявлении МИД Норвегии указывается, что представители правительства и оппозиции Венесуэлы, которые прибыли в Осло для обсуждения возможности начала переговоров, "продемонстрировали свое желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения" для Боливарианской Республики.

Оппозиция Венесуэлы в свою очередь заявила, что очередная встреча делегатов правительства Венесуэлы с их политическими противниками не принесла результатов.

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