Мадуро: власти Венесуэлы вели тайные переговоры с оппозицией

"Мы тайно вели переговоры уже два или три месяца и сейчас мы сели за стол переговоров в Норвегии. Я хочу добиться соглашения о мире ради Венесуэлы", - приводит его слова пресс-служба.

В распространенном ранее в среду заявлении МИД Норвегии указывается, что представители правительства и оппозиции Венесуэлы, которые прибыли в Осло для обсуждения возможности начала переговоров, "продемонстрировали свое желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения" для Боливарианской Республики.

Оппозиция Венесуэлы в свою очередь заявила, что очередная встреча делегатов правительства Венесуэлы с их политическими противниками не принесла результатов.