Опозиція Венесуели визнала безрезультатною зустріч з представниками Мадуро в Норвегії

КИЇВ. 30 травня. УНН. Чергова зустріч делегатів уряду Венесуели зі сторони чинного президента Ніколаса Мадуро з їх політичними противниками - стороною опозиції Хуана Гуайдо, яку організовували в Осло за посередництва влади Норвегії, не принесла результатів. Про це йдеться в оприлюдненій в середу заяві представництва лідера опозиції Боліваріанської Республіки Гуайдо, передає УНН.