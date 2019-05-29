Опозиція Венесуели визнала безрезультатною зустріч з представниками Мадуро в Норвегії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Чергова зустріч делегатів уряду Венесуели зі сторони чинного президента Ніколаса Мадуро з їх політичними противниками - стороною опозиції Хуана Гуайдо, яку організовували в Осло за посередництва влади Норвегії, не принесла результатів. Про це йдеться в оприлюдненій в середу заяві представництва лідера опозиції Боліваріанської Республіки Гуайдо, передає УНН.
“Ця зустріч завершилася без досягнення угоди”, — вказується в тексті. Венесуельська опозиція також подякувала Норвегії за її намір “внести вклад в пошук виходу з хаосу, від якого страждає” південноамериканська країна, і заявила про готовність продовжувати рухатися до вирішення кризи разом з Групою Ліми і Міжнародної контактної групою.
У поширеному раніше в середу заяві МЗС Норвегії вказується, що представники уряду і опозиції Венесуели “продемонстрували своє бажання рухатися в напрямку пошуку узгодженого і конституційного рішення” для Боліваріанської Республіки.
Як повідомляв УНН, Мадуро анонсував проведення виборів у Венесуелі, а лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, вважає, що в країні повинні бути проведені загальні вибори.
Нагадаємо, ситуація у Венесуелі загострилася після того, як 23 січня лідер опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни.
Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися 13 країн Наднаціональної групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість європейських країн.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США. На його підтримку висловилися Росія, Білорусія, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор, Сирія і Туреччина.